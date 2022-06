A Secretaria de Meio Ambiente de Aparecida de Goiânia (Semma) e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás (CREA-GO) realizam nesta sexta-feira (10), a partir das 8h, a cerimônia de lançamento da Agenda Socioambiental e criação do Conselho do Programa Cidades Verdes, no Viveiro Cerrado.

O objetivo da Agenda Socioambiental é recomendar políticas públicas para o desenvolvimento e aperfeiçoamento de instrumentos locais de projeto e gestão urbana que contemplem a arborização, proteção e recuperação de mananciais, educação ambiental, gestão de resíduos sólidos, mobilidade urbana, entre outros.

Inicialmente, a Agenda Socioambiental vai atuar em quatro eixos: ampliação da participação popular, desenvolvimento de soluções urbanas; gestão sustentável dos recursos naturais e seus resíduos; fortalecimento de iniciativas e soluções territoriais.

O propósito de cada etapa abrange os cidadãos na tomada de decisão, na formulação, na implementação e no monitoramento das políticas públicas urbanas, além da qualificação dos serviços públicos veiculados às necessidades urbanas das pessoas, promoção de inovação no modelo de produção e gestão de resíduos sólidos e o fomento do empreendedorismo local com iniciativas sustentáveis.

Espetáculo proporciona conscientização ambiental

A peça ‘Bicho Homem’, da Cia de Teatro Cidade Livro, é uma performance que irá promover reflexão sobre o cuidado com o meio ambiente e expressar as “dores sentidas” pela natureza. Na história, Justino do Pequizão, nascido e criado nas entranhas do cerrado goiano, se revolta contra os malfeitores do Planeta Terra. Em defesa da ecologia e do ecossistema mundial, ele promove uma ação judicial e revela provas da maior crueldade promovida pelo “bicho homem”: a destruição da natureza.

Conheça o Viveiro Cerrado

O Viveiro Cerrado foi inaugurado em outubro de 2021, é localizado em área do Parque da Criança Murilo Soares, no setor Mansões Paraíso, para o desenvolvimento de atividades de educação ambiental, com plantio e cultivo de mudas nativas e frutíferas, para projetos de arborização urbana e de recuperação de áreas degradadas.

O Viveiro Cerrado é o eixo Cidades Verdes, um programa que foi desenvolvido por meio de parceria junto com o CREA-GO, a Rede Brasil do Pacto Global das Nações Unidas e a Secretaria de Meio Ambiente de Aparecida, com apoio do Programa das Nações Unidas para Assentamentos Urbanos (ONU-Habitat).

O Programa Cidades Verdes pretende cooperar com os municípios no planejamento e administração das áreas urbanas sob a ótica ambiental e social, na busca de melhores condições de vida para as populações, com a produção e cultivo de mudas para o abastecimento de projetos de arborização urbana e recuperação de áreas verdes, inclusive sobre prevenção de erosões.

