Um agente da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) foi filmado dando um tapa no rosto de uma mulher dentro de um bar, nesta segunda-feira (9), no Jardins do Cerrado 3, em Goiânia. O vídeo foi gravado por pessoas que estavam no comércio no momento da abordagem.

Na filmagem, é possível ver que outro agente também agride um homem. Segundo testemunhas, o comandante que estava na abordagem teria dito que poderia pegar o nome dele, mas as agressões não dariam em nada.

Em nota, a Guarda Civil Metropolitana (GCM) disse que os agentes foram hostilizados pelos frequentadores quando chegaram no bar, e que a equipe foi acionada para atendimento de uma denúncia de crime ambiental por perturbação do sossego público.

A Guarda disse ainda que uma das frequentadoras do bar teria tentado pegar a arma de um dos agentes e que para evitar um disparo de arma de fogo tiveram que fazer uso da força. Em nota, a GCM diz que um procedimento correcional será realizado pela corregedoria.

