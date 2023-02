O agricultor Zé Neto, de 19 anos, está bombando no TikTok ao mostrar seu talento desenhando carros usando apenas canetas, papéis e, às vezes, qualquer material que ele vê pela frente. Em um dos vídeos mais acessados dele, que atingiu mais de 8,4 milhões de visualizações, ele desenhou uma caminhonete F1000 usando uma caneta azul e uma "bag", que é um saco de armazenamento de grãos.

"'Desenha uma F1000 só com caneta'. Uai, eu vou fazer, só que eu não tenho folha, então, vou improvisar", disse Neto no vídeo.

O vídeo mais acessado de Zé Neto foi postado há cinco dias. O goiano, que já reúne mais de 360 mil seguidores no TikTok e mais de 3,6 milhões de curtidas em sua página, faz vídeos respondendo internautas, que pedem desenhos dos mais variados tipos de carros.

Dentre os modelos já desenhados por Zé Neto, estão desde carros antigos e tradicionais, como Opala, até alguns mais modernos, como o Toyota Supra e a nova picape Ram 3500.

Zé Neto posta vídeos para o TikTok desde 2021. Desde essa época, ele faz postagens relacionadas à agricultura e também sobre carros e já reunia centenas de curtidas e visualizações. De tempos para cá, ele também postou como evoluiu nos desenhos.

Entre as postagens mais recentes que mais chamaram atenção dos internautas estão um "Dojão Americano", que ganhou 1,5 milhões de views e um Maveric, com 1,3 milhões de visualizações. Os internautas ficam impressionados com o talento do rapaz.

"Meu Deus, que talento! Parabéns", escreveu uma seguidora.

"Perfeito", disse outro internauta.

Outro modelo que ganhou as redes foi uma "invenção", pedida por um seguidor, que misturou um caminhão Mercedes-Benz 608 com Bitruck, que é um veículo que tem quatro eixos. O desenho teve 2,5 milhões de views.

"Você é um artista", escreveu mais um usuário da rede social.

Leia também:

Cachorro viraliza após ‘tirar dúvida’ com professora da UFG; vídeo

Jovem bomba nas redes sociais ao ‘provar’ que é possível ser feliz curtindo a própria companhia

Barbeiro viraliza ao raspar a cabeça logo após cortar cabelo da prima diagnosticada com câncer;vídeo