Uma agricultora de 53 anos foi encontrada morta, na manhã do último domingo (11), no assentamento onde ela vivia, em Minaçu. O corpo de Neurice Araújo Torres foi encontrado seminu e com a cabeça submersa em uma caixa d’água. Polícia suspeita de que o ex-marido da vítima tenha cometido o crime.

Neurice vivia no assentamento Dom Roriz, na zona rural de Minaçu. Seu corpo foi encontrado por volta de 8h de domingo.

De acordo com o delegado Járder Bruno, que ouve os filhos da vítima nesta tarde (13), as investigações apontam o ex-marido como o principal suspeito do crime. “Após tomar conhecimento da localização do corpo pela Polícia, está foragido até momento”, informou o delegado ao G1.

A reportagem apurou que a defesa do suspeito entrou em contato com a delegacia e disse que o homem pretende se apresentar ainda hoje.

MST lamentou morte

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), do qual Neurice fazia parte, lamentou a morte da mulher.

Em nota, o movimento se referiu à Dona Neura, como era carinhosamente conhecida, como um “exemplo de dedicação e amor com a terra e uma grande defensora da agroecologia.”

“Na madrugada deste domingo, dia 11 de setembro, a companheira Neurice Torres, carinhosamente conhecida por todos como D. Neura, foi vítima da violência do patriarcado, tendo sua vida retirada em um feminicídio. Assentada em Minaçu, no P.A. Dom Roriz, D. Neura era um exemplo de dedicação e amor com a terra e uma grande defensora da agroecologia.

Era uma guardiã do Cerrado e possuía uma pertença ao MST que inspirava a todos. Um de seus maiores orgulhos era que todos seus filhos estão estudando graças à luta popular. Sidronio, Amanda, Paula e Fernanda são educandas e educando nos cursos de Agronomia (Instituto Educar/RS e Turma do PRONERA da UFG) e Veterinária (Turma do PRONERA na UFPEL).

Em meio a uma profunda dor e imensa indignação, o MST de Goiás reafirma seu compromisso de enfrentar todas as formas de violência e buscar sempre construir uma sociedade livre do patriarcado. O legado de D. Neura é semente deste mundo que lutamos para construir desde já!

D. Neura, Presente!

Movimento dos Trabalhadores Sem Terra”

