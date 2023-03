Após mais de dois anos de processo, o ajudante de pedreiro Hian Alves de Oliveira acusado de matar o menino Danilo Sousa Silva, de 7 anos, deve ir a júri popular. A decisão do desembargador Leandro Crispim, do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), foi publicada na última quinta-feira (2). O POPULAR entrou em contato com o TJ-GO para questionar se o julgamento tem data definida, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.

O caso aconteceu no dia 21 de julho de 2020, no Parque Santa Rita, em Goiânia. Hian foi indiciado pela morte de Danilo depois de quase um mês de investigação e denunciado pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO) no dia 12 de agosto do mesmo ano, quando ele também se tornou réu.

Durante mais de dois anos de processo, a defesa do ajudante de pedreiro entrou com diversos recursos para pedir nulidade, absolvição e embargos, porém todos foram negados. Na última quinta-feira (2), o desembargador Leandro Crispim decidiu que Hian seja submetido a um Júri Popular.

“A materialidade do crime de homicídio está demonstrada pelo Laudo de Exame Cadavérico, que atesta: ‘morte por asfixia mecânica por afogamento’. Indícios suficientes de autoria do delito, não sendo necessário que o julgador aprofunde no exame das provas”, destacou o magistrado.

Com isso, o ajudante de pedreiro será julgado em um tribunal formado por sete jurados, que são cidadãos previamente alistados para o Júri.

Relembre

Danilo foi visto pela última vez no dia 21 de julho de 2020, no Parque Santa Rita, em Goiânia. Na época, a mãe do menino disse que no dia do desaparecimento ele avisou que iria à casa dos avós, que fica a cerca de 50 metros da residência onde ele morava. Entretanto, a criança não chegou ao destino.

Após quase uma semana de buscas, o corpo de Danilo foi encontrado em estado de decomposição em um lamaçal a cerca de 100 metros da casa da família, em uma área de mata fechada. Na época, o padrasto do menino e o ajudante de pedreiro foram presos suspeitos da morte.

As investigações da Polícia Civil (PC) descartaram a participação do padrasto e o delegado responsável pelo inquérito policial, Ernane Cezar, titular da Delegacia Especializada em Investigação de Homicídios (DIH), indiciou Hian devido haver alegou que havia “muitos elementos com participação exclusiva” dele.

O POPULAR não localizou a defesa do acusado para um posicionamento até a última atualização desta matéria.