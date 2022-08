Cidades Alerta de perigo é emitido após umidade chegar a 17% em Goiânia Umidade relativa do ar em outros municípios goianos varia de 16 a 20%

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou nesta quinta-feira (25) um alerta de perigo em relação à baixa umidade do ar na capital e em grande parte do Estado de Goiás. Hoje, em Goiânia, a umidade registrada é de 17%. Em outros municípios, ela varia entre 16 e 20%. De acordo com André Amorim, gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Est...