Um alerta de tempestade com perigo potencial foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para este sábado (17) em Goiás. A região do Entorno do Distrito Federal (DF) e o Centro do Estado devem ter chuva de 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia, acompanhada de ventos intensos de até 60 km/h e queda de granizo.

A previsão do tempo também aponta que para Goiânia as pancadas de chuva devem ocorrer até a próxima quinta-feira (22), início da estação da primavera. Para este final de semana há possibilidade de precipitação principalmente no final da tarde. A cidade registrou chuva ontem (16) depois de mais quatro meses de estiagem.

Além da capital e do entorno do DF, há chances de chuvas isoladas em municípios da região Sudoeste de Goiás.

O deslocamento de uma frente fria pela região Sudeste do Brasil tem influenciado no transporte de umidade para a parte central do País e para parte do estado de Goiás.

Mas, mesmo com a vinda das chuvas, o tempo seco deve castigar o estado. A umidade relativa do ar deve ficar baixa, na casa dos 20% durante boa parte dos dias.

E para piorar o pacote, as temperaturas devem ficar altas. Em Goiânia a temperatura máxima prevista é de 36°C de máxima e mínima de 20°C.

