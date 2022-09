Cidades Alerta prevê temperaturas até 5°C acima da média em Goiás Aviso de altas temperaturas vale para até 19 horas desta quarta-feira. Goiás enfrenta calor de 40 graus e umidade de 11%. Massa de ar seco atua duplamente, na superfície e nas alturas, e eleva efeitos

Uma massa de ar seco atua de forma dupla em uma parte de Goiás. Ela está associada às elevadas temperaturas e à queda na umidade relativa do ar. O sistema meteorológico tem duas frentes: uma na superfície e outra nas alturas. Com isto, o estado experimenta o aumento dos dias de estiagem, crescimento da preocupação com o abastecimento público e o convívio com múltiplos a...