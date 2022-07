Cidades Alimentos puxam inflação, que sobe 0,51% em junho em Goiânia Os 'vilões' foram o feijão carioca, que já aumentou mais de 50% em 2022, seguido pelo leite longa vida, que acumula alta de 33,18% no ano

A inflação atingiu 0,51% em junho em Goiânia, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado na manhã desta sexta-feira (8) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado mostra uma aceleração do indicador em relação ao mês anterior, quando registrou alta de 0,37%. Com isso, a inflação de janeiro a junh...