Cidades Alta na venda de veículos em Goiás é a maior em 20 anos, aponta IBGE No entanto, a escassez de peças para montagem dos veículos é um problema diante da alta procura

O comércio de carros, motos, partes e peças veiculares em Goiás fechou o ano de 2021 com um aumento acumulado de 35,2%. Segundo levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), essa foi a maior alta acumulada em um ano da série histórica, que começou em 2001. Conforme o IBGE, o segmento teve onze taxas positivas ao longo do ano passado. Em dez...