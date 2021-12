Cidades Homem é preso suspeito de agredir e humilhar o próprio pai, de 84 anos, em Alto Paraíso Polícia Civil apura se o acusado também se apropriava dos rendimentos do idoso

Foi preso na segunda-feira (20) um homem investigado por agredir e humilhar o próprio pai, um idoso de 84 anos. O caso chegou à Polícia Civil por meio de uma das filhas da vítima, que enviou um vídeo que mostra o acusado subtendo a vítima a situações degradantes. De acordo com a Polícia Civil, o acusado impedia os irmãos de cuidarem do pai. Segundo as investigações, o susp...