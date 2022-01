Cidades Homem filmado arrastando jovem com corda no pescoço é indiciado por tentativa de homicídio O caso ocorreu no dia 19 de dezembro do ano passado e gerou repercussão após um vídeo circular pela internet

O homem que foi filmado arrastando um jovem com uma corda em seu pescoço durante uma cavalgada, em Alto Paraíso de Goiás, foi indiciado por tentativa de homicídio. O caso ocorreu no dia 19 de dezembro do ano passado e gerou repercussão após o vídeo circular pela internet. O suspeito foi preso três dias depois na zona rural de Padre Bernardo. Ao concluir o inqu...