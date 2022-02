Cidades Profissionais que aplicam vacina em Alto Paraíso estão com Covid-19 e imunização é suspensa Segundo o prefeito Marcus Adilson Rinco, as três profissionais habilitadas para aplicação das doses estão em isolamento, mas devem retornar a partir da próxima segunda-feira (7)

A vacinação contra Covid-19 está suspensa durante esta semana em Alto Paraíso de Goiás, no nordeste do Estado. Segundo o prefeito do município, Marcus Adilson Rinco, as três profissionais habilitadas para aplicação das doses estão em isolamento após serem diagnosticadas com infecção pelo coronavírus, mas devem retornar a partir da próxima segunda-feira (7). Ao POPULA...