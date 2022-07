Uma aluna da Universidade Federal de Goiás (UFG) criou um tipo de bloco de concreto que pode reduzir o calor dentro de casa. O trabalho, intitulado “Simulação Numérica do Desempenho Térmico de Alvenaria Construída com blocos de concreto”, foi desenvolvido a nível de mestrado pela arquiteta Marília Guimarães Rodrigues, orientada pelo professor e doutor Janes Cleiton Alves de Oliveira.

Oliveira informou que muitos trabalhos da linha de pesquisa têm como foco a sustentabilidade ambiental aplicada na construção civil. No projeto da Marília, foi explorada a economia do uso de energia, com melhoria na qualidade do ambiente construído, sem perder o conforto.

“O trabalho em questão contemplou em aprimorar o bloco de concreto estrutural a partir da unidade padrão da família 39, visando a melhoria do desempenho térmico da edificação através de sua especificação. O protótipo foi nomeado como Bloco DT 39. Foram feitas simulações computacionais, que permitiram ensaiar as condições climáticas sobre a edificação para determinar o seu comportamento térmico”, explicou.

De acordo com o estudo, os processos mais utilizados de blocos de concreto oferecem rapidez na construção e custo menor, porém perdia justamente na questão térmica quando comparado aos modelos de bloco de cerâmica. O novo modelo projetado por Marília resolve essa questão.

“Além de proporcionar melhorias no quesito desempenho térmico, o bloco apresenta novas possibilidades no formato para a edificação, através de suas diferentes possibilidades de assentamento” diz o documento.

"É muito para nós pesquisadores, ter a oportunidade de nossas pesquisas serem divulgadas. Eu estou muito feliz primeiro por desenvolver um produto que é inovador, capaz de aumentar o percentual de conforto das edificações, reduzir a carga térmica. De poder contribuir com a pesquisa, com a ciência. Estou muito realizada de poder proporcionar essa contribuição.” disse Marília.

