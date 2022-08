Cidades Aluno de colégio de São Luis de Montes Belos coloca fogo em carteira dentro de sala de aula O aparelho de ar ficou danificado, com a parte frontal derretida pelo fogo. As outras carteiras não foram atingidas. A Seduc também informou que as chamas ficaram restritas apenas a esta sala. Ninguém ficou ferido

Um aluno do Colégio Estadual Costa e Silva, que fica no Setor Central, em São Luis de Montes Belos, é suspeito de incendiar uma sala de aula. Ele já é maior de idade e fugiu depois do caso. A Secretaria Estadual de Educação de Goiás (Seduc) informou que o problema não interfere no funcionamento das aulas. Os alunos do período matutino foram remanejados para outra sala d...