Cidades Alunos acolhem cão abandonado em escola de Goiânia e procuram interessados em adoção Turmas encerram ano letivo, que só retoma em fevereiro. Até lá, mascote não terá a companhia dos alunos e procura um novo lar

Um cachorro de porte grande começou a rondar as imediações de uma escola no Setor Bueno, em Goiânia, por volta do dia 20 de outubro. Magro, sujo, aparentando fome e sede, ele chamou a atenção dos alunos, que resolveram o acolher na escola. Apesar do tamanho intimidar, o cão é muito dócil e logo se transformou no mascote do Colégio Arena, recebendo o apelido de Arenão. Um dos pr...