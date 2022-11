Cidades Alunos da UEG em Inhumas se queixam da falta de professores Estudantes do curso de Psicologia afirmam que cronograma está atrasado e primeira turma, prevista para terminar em junho de 2023, vê formatura ameaçada

Alunos do curso de Psicologia na Universidade Estadual de Goiás (UEG) do câmpus de Inhumas estão inconformados com a falta de professores e infraestrutura na unidade. Os estudantes afirmam ter prejuízos no aprendizado e aqueles que estão prestes a se formar na primeira turma temem que a graduação não se concretize conforme previsto, dado tamanho atraso acumulado. A pr...