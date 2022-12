Os alunos da Escola Municipal Benedito Rodrigues Siqueira, em Aparecida de Goiânia, receberam uma surpresa na manhã desta quarta-feira (14). O Papai Noel dos Correios e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local para fazer a alegria das cerca de 50 crianças da unidade que escreveram cartinhas para o bom velhinho.

De acordo com os Correios, as cartinhas da escola municipal foram adotadas pela PRF e tinham pedidos de todo jeito: bolas, bonecas, carrinhos, material escolar, álbuns e figurinhas da Copa, entre ouras coisas.

A edição deste ano de 2022 da campanha em Goiás foi encerrada nesta segunda-feira (12). Os presentes serão entregues até o Natal pelos carteiros, nas casas das crianças, ou nas escolas que participaram da campanha.

A caravana do Papai Noel que foi na instituição escolhida em Aparecida saiu da sede dos Correios e foi escoltada pelos policiais da PRF. O superintendente dos Correios, Frank Moura, o superintendente estadual da PRF-GO, Luiz Fernando Sanches, a assessora do gabinete da secretaria municipal de Educação de Aparecida de Goiânia, Márcia Martins, e o diretor da escola, Marcio Amâncio, além de professores, empregados dos Correios e agentes da PRF acompanharam a entrega dos brinquedos.

Além da entrega dos brinquedos, os alunos tiveram orientações da PRF sobre o trânsito e a importância do uso de cinto de segurança e ainda tiveram apresentação do Coral Coralina, dos Correios, que entoou canções natalinas durante a chegada do Papai Noel.

"Este ano, a campanha arrecadou mais de 6 mil presentes, graças ao apoio de toda a sociedade e de parceiros como a PRF que adotaram cartinhas. Poder ajudar e conectar pessoas é muito gratificante para nós, dos Correios", disse Frank Moura.

Segundo a assessoria dos Correios, mais de 1.740 agências participaram do projeto com mais de 100 mil cartas já adotadas em todo Brasil.

