Cidades Alunos de Goiânia estudam em prédio alugado, mesmo após escola ser reformada No começo de julho, prefeito entregou unidade municipal revitalizada na Vila Monticeli com presença de vereador, mas estudantes seguem tendo aula em local de terceiro

Apesar de ter tido a reforma entregue no dia 1º de julho, em um evento político, a Escola Municipal Donata Monteiro da Motta, no Setor Crimeia Leste, segue fechada e os alunos retornaram das férias no dia 2 de agosto ainda na unidade que funciona desde 2014 em uma edificação na Vila Monticeli, a 1,1 quilômetro de distância. A entrega da escola revitalizada contou com a pr...