Dois alunos de Goiânia precisaram viajar cerca de 140km por problemas relacionados ao local de prova no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Após a liberação dos locais, no dia de 24 de outubro, Alexandre de Sousa Gomes Filho foi surpreendido ao saber que faria as provas no campus da Universidade Federal de Goiás (UFG) da cidade de Goiás.

O jovem, que está no segundo ano do ensino médio, alega que indicou a capital como local de prova no momento da inscrição, mas recebeu o endereço em outra cidade. Ele precisou se programar a sair cedo de casa para conseguir chegar a tempo.

"Eu coloquei tudo certinho na hora do login na plataforma do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Eu fiquei sabendo que tinha gente de Brasília lá. Muita gente faltou por causa do local, a sala estava quase vazia", contou Alexandre. Segundo o estudante, o erro do local de prova foi notado há uma semana do primeiro dia de prova, foi então que precisou se organizar para poder ir até o colégio indicado no sistema.

O estudante entrou em contato com o Instituto de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para tentar mudar o local de prova, mas segundo ele, o Instituto respondeu que não seria possível a mudança e Alexandre acabou fazendo o Enem na cidade de Goiás.

Outra estudante de Goiânia também precisou se deslocar para a cidade de Goiás para fazer as provas do Enem. Júlia Nunes de Almeida considera que pode ter acontecido um erro dela no momento de preencher o formulário de inscrição.

"Na hora de inscrever eu coloquei Goiânia, mas na hora de confirmar eu devo ter clicado em Goiás, porque estava aproximado. Aí confirmei Goiás sem querer", ressaltou Júlia. Ela contou que antes do primeiro dia de prova tentou ficar mais adiantada e foi para a cidade de Goiás um dia antes. Já no segundo domingo, ela saiu de Goiânia bem cedo para retornar no dia seguinte.

"Eu olhei o local de prova e eu tinha pesquisado o campus porque eu não reconheci ele. Uma professora da minha turma me ajudou a olhar e descobri três dias antes de fazer o primeiro dia de prova que seria na UFG de Goiás", disse.

Depois de perceber que o local da prova estava em outra cidade, a mãe da Júlia tentou contato com o Inep para tentar uma mudança de aplicação do exame, mas segundo relatou a estudante, não tiveram resposta do órgão.

Em nota, o Inep explicou que a divisão e alocação dos estudantes para o Enem é feita considerando o município de residência e de acordo com a opção feita pelo participante no momento da inscrição. A nota diz ainda que não foi localizado os erros e que, em casos de problemas logísticos é possível reaplicação da prova. Para isso, os participantes devem fazer a solicitação na Página do Participante, entre os dias 21 e 25 de novembro.

Veja abaixo a nota do Inep na íntegra:

O ensalamento do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é feito considerando o município de residência de acordo com a opção feita pelo participante no ato da inscrição. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) realizou o processo logístico e não identificou inconsistências nas informações declaradas pelos inscritos.

Além disso, não foram formalizadas as devidas reclamações nos canais oficiais da Autarquia, o que permitiria uma apuração de cada caso específico. Portanto, não foram identificadas falhas nos casos em questão. O Inep orienta que os participantes entrem em contato na Central de Atendimento (0800 616161) para relatar qualquer situação relacionada ao Enem.

Vale lembrar que situações envolvendo problemas logísticos são passíveis de reaplicação, conforme previsto nos editais do Enem 2022. Para tanto, os inscritos devem fazer as solicitações, que serão analisadas pelo Inep individualmente, por meio da Página do Participante, entre os dias 21 e 25 de novembro.

Atenciosamente,

Assessoria de Comunicação Social do Inep

