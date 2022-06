Cidades Alunos de Santo Antônio do Descoberto apresentam aplicativo durante Campus Party Plataforma digital é mais barata do que concorrentes, como Uber e 99 e oferece serviços de delivery, mototáxi e transporte particular

Quatro alunos do Centro Educacional (CED) Myriam Ervilha criaram um aplicativo de mobilidade urbana que desenvolve as mesmas funções, por um valor muito menor, que concorrentes como a Uber e 99. Lançado dia 28 de maio na Play Store e Apple Store, o aplicativo Tilary foi desenvolvido para ajudar a população de Santo Antônio do Descoberto que sofria com o transporte público e...