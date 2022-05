Cidades Alunos ficam feridos após GCM usar spray de pimenta durante confusão, dizem funcionários Jovens foram socorridos por ambulâncias do SAMU e do Corpo de Bombeiros

Ao menos dez estudantes precisaram ser socorridos após uma ação da Guarda Civil Metropolitana (GCM) realizada nesta terça-feira (3) na Escola Professora Dalka Leles, no Residencial Orlando de Moraes, região norte de Goiânia. De acordo com os funcionários do local, os guardas teriam usado spray de pimenta dentro da unidade de ensino para separar uma briga. Ambulâncias do Ser...