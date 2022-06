O Instituto Ser Tão Grande abriu nesta quarta-feira (1º), pela internet, as incrições para estudantes de baixa renda da rede pública de ensino que estão no 9º ano do Ensino Fundamental. As bolsas incluem curso de inglês, específica de redação e inserção garantida em programas de desenvolvimento pessoal e orientação profissional durante todo o Ensino Médio.

O instituto é privado e sem fins lucrativos. Seu objetivo é dar para estudantes de baixa renda uma oportunidade de estudo qualificado, unindo estudantes de potencial acadêmico à pessoas que queiram investir na educação e instituições de ensino de excelência.

A inscrição é gratuita e segue aberta até o dia 28 de agosto. Ela pode ser feita exclusivamente pelo site da institução. Alunos de todas as escolas públicas do estado de Goiás, da capital ou interior, que tenham entre 12 e 15 anos podem participar do processo seletivo.

Com bolsas integrais para Ensino Médio em escolas particulares do estado por meio de parcerias, o programa chega ao quinto processo seletivo. Já são 34 jovens contemplados. A primeira estudante, selecionada em 2018, está cursando medicina. Para os alunos que desejarem continuar estudando na rede pública, o projeto ainda trabalha com financiamento de cursos no contraturno escolar.

O processo seletivo tem 5 etapas. Primeiro o estudante precisa se cadastrar no site a partir de 1º de junho e passar pela prova online, que acontece de 29 de agosto a 18 de setembro. Depois uma entrevista online é feita entre 19 de setembro e 6 de outubro. Em seguida, o candidato tem a prova presencial que será de 17 de outubro até 13 de novembro e finaliza com uma entrevista presencial, juntamente com a família, que acontece entre 14 de novembro e 4 de dezembro.

