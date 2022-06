Cidades Alunos goianos desenvolvem aplicativo de transporte e apresentam na Campus Party Plataforma oferece serviços de delivery, mototáxi e transporte particular

Alunos de uma escola de Santo Antônio do Descoberto, no entorno do Distrito Federal (DF), vão apresentar um aplicativo de transporte de passageiros e entrega de comida durante a Campus Party Goiás, que ocorre entre 15 a 19 de junho, no Passeio das Águas. Quatro estudantes do Centro Educacional (CED) Myriam Ervilha criaram um aplicativo de mobilidade urbana...