Cidades Alunos mantêm máscaras nas aulas em Goiânia Após decreto que desobriga o uso dos protetores faciais, parte dos moradores ainda teme a Covid-19 e segue com a proteção em escolas e comércios

A desobrigação do uso de máscaras em Goiânia mesmo em lugares fechados, que foi determinada em decreto municipal publicado na sexta-feira (1), ainda não está totalmente realizada em locais como escolas, comércios e transporte. Muitos moradores seguem com o protetor facial, conforme a recomendação para locais com aglomeração, por exemplo. No entanto, com a decisão da Pr...