Cidades Alunos protestam e pedem volta de professor; escola nega readmissão Estudantes do Colégio Visão tentam reverter afastamento de docente de Sociologia que foi dispensado após usar tirinhas em prova

Após repercussão do caso envolvendo o desligamento do professor de sociologia, Osvaldo Machado, de 41 anos, pelo Colégio Visão em Goiânia, alunos afirmaram ao O POPULAR que na manhã desta quinta-feira (30) foi realizada uma reunião com a diretora da instituição, um representante do grupo Escola Paulista de Direito e Unidombosco (SEB) e três representantes de sala, ou sej...