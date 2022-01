Cidades Amazônia registrou maior desmatamento em 10 anos, revela Imazon Com alta de 29% na destruição, 10.362 km² de floresta foram desmatados de janeiro a dezembro

O desmatamento da Amazônia foi o maior dos últimos 10 anos em 2021, segundo o Imazon (Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia). Foram 10.362 km² de floresta destruídas de janeiro a dezembro, de acordo com o instituto. Os dados foram divulgados na 2ª feira (17.jan.2022). A análise do desmatamento na floresta amazônica é realizada pelo i...