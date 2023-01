Uma ambulância com placas cobertas fugiu da fiscalização e só parou após perseguição da polícia na manhã desta quinta-feira (5), na BR-060, próximo a Anápolis, a 55km de Goiânia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ambulância passava em alta velocidade em frente ao posto policial quando foi vista pelos agentes. Neste momento, os agentes tentaram parar o veículo, mas só conseguiram alcançá-lo após 6km de perseguição.

Ao parar a ambulância, a PRF confirmou que o veículo estava com as placas dianteira e traseira cobertas e que não havia nenhum paciente dentro do veículo que justificasse a alta velocidade.

O motorista da ambulância contou aos policiais que saiu de uma cidade do entorno de Brasília para buscar um paciente em Itumbiara. Ele disse ainda que não sabia que as placas do automóvel estavam "tampadas".

A PRF informou que o mesmo veículo foi autuado três vezes no ano passado por excesso de velocidade. Após ser autuada por uma infração grave e uma gravíssima, a ambulância foi liberada. Além das placas cobertas, os policiais também identificaram que o para-brisas estava trincado.

O nome da cidade responsável pela ambulância não foi divulgado, por isso não foi possível pedir um posicionamento.

