Cidades Ambulância do Samu bate em caminhão parado e deixa três feridos em Santo Antônio do Descoberto Acidente aconteceu na madrugada desta sexta-feira (1º), quando a viatura voltava para Valparaíso de Goiás, após transportar um paciente

Um acidente entre uma viatura do Serviço Móvel de Urgência (Samu) e um caminhão carregado com areia deixou três pessoas feridas, sendo uma em estado grave, na BR-060, em Santo Antônio do Descoberto, no Entorno do Distrito Federal. As informações iniciais são de que a ambulância teria colidido contra a traseira do caminhão, que estava parado na rodovia. As vítima...