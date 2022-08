Cidades Ambulatório para atender população trans é alvo de crítica de vereador em Senador Canedo Unidade de atendimento foi inaugurada no dia 29 de julho no município e deve atender população LGBTI+ de 25 cidades

A inauguração do Ambulatório Regionalizado do Processo de Afirmação de Gênero (ARPAGESC), em Senador Canedo, foi inaugurado no dia 29 de julho para oferecer serviços médicos, que incluem clínica geral, endocrinologia, assistência social e psicológica para a população LGBTQI+. No entanto, o atendimento voltado para essa comunidade foi alvo de críticas na Câmara Municipal l...