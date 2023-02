Um amigo que estava junto com o turista norte-americano, Raul Jiménez, que desapareceu em uma cachoeira, na Chapada dos Veadeiros, diz que estava deitado em uma rocha e só percebeu que o nível do volume de água subiu após esticar a mão para pegar uma toalha e estranhar ao ver que ela estava molhada. Quando procurou pelo amigo, já não o encontrou mais. As buscas na região entram no quinto dia.

As informações dadas pelo músico e professor Marcelo Rosauro foram concedidas à TV Anhanguera. Ao sentir a toalha molhada, ele se levantou, olhou ao redor e viu que já não dava mais para voltar pelo caminho que havia percorrido.

"Eu tinha a opção de subir em uma pedra que estava alta e subi de braço mesmo. Vi onde nossa amiga estava e já não vi o Raul”, disse. Marcelo foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás (CBM-GO), após ficar seis horas ilhado. “A gente carrega a esperança que a gente vai encontrar ele. É uma situação muito difícil, que não dá para segurar”, completou.

Giselle Real, amiga que estava com Raul, conseguiu se abrigar em local seguro e também disse à TV Anhanguera que a água subiu de uma vez. A mulher contou que viu o amigo sendo levado pela água e que ele tentou se agarrar a uma bolsa. Raul está desaparecido desde o dia 28 de janeiro.

Os pais do turista chegaram ao Brasil na segunda-feira (30) e acompanham as bucas. Eles disseram ter esperanças de encontrar o filho com vida.

O capitão dos bombeiros, Thiago Wening Barbosa, informou que desde terça-feira (31) há a diminuição das chuvas em Alto Paraíso de Goiás e que, por isso, eles já conseguiram percorrer 10 quilômetros do Rio São Miguel. A esperança é de que o tempo continue favorável para que as equipes possam avançar em pontos de difícil acesso.

No total, há 20 militares e 20 voluntários de um grupo de buscas e salvamentos da própria região. A força-tarefa conta com mergulhadores, varreduras pelas bordas do rio, auxílio de cães farejadores e drones.