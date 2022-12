O cabo Arthur do Nascimento Camargo, de 31 anos, relatou à Polícia Militar (PM) que evitou que o policial militar, Rafael Martins Mendonça, suspeito de matar a esposa e a enteada de 3 anos, cometesse suicídio. O caso ocorreu na noite desta quarta-feira (14), em Rio Verde, a 232 km de Goiânia.

De acordo com o registro da ocorrência, Arthur estava na academia com a esposa quando recebeu uma ligação de Rafael, que afirmava ter feito “merda” e que iria se matar. “Ele manteve contato frequente com o suspeito até chegar no local do fato”, descreve o relato da PM.

Ao chegar na casa, Arthur entrou sozinho enquanto a esposa o esperou do lado de fora. “Quando ele abriu o portão, o suspeito estava com uma pistola na cintura, chorando e gritando”, relata. Neste momento, o cabo tentou conversar com o amigo, mas ele demonstrou que iria pegar a arma para sacar.

“Arthur avançou e lhe conteve tomando o armamento de Rafael, em seguida ligou para o Comandante do Policiamento da Unidade (CPU)”, afirma a polícia. Em seguida, a esposa do cabo, que é enfermeira, entrou na casa e prestou os primeiros socorros à enteada do suspeito, Sara Shansheine de Sousa, de 5 anos.

A criança também estava ferida, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) nesta quinta-feira (15). A unidade ainda não retornou à reportagem sobre o estado de saúde da paciente.

A enfermeira também constatou o óbito de Elaine Barbosa de Sousa, de 28 anos, e da filha, Ágatha Maria de Sousa, de 3 anos. O caso é investigado pelo delegado Adelson Candeo, do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) da Polícia Civil (PC), de Rio Verde, a 232 km de Goiânia.

O caso

O policial militar Rafael Martins Mendonça, de 32 anos, foi preso, na noite desta quarta-feira (14), suspeito de matar a tiros a esposa e a enteada de 3 anos, em Rio Verde. Em nota, a Polícia Militar (PM) lamentou o ocorrido e informou que está tomando as medidas administrativas cabíveis.

Leia também:

- Polícia destrói balsas usadas em garimpo ilegal em rio de Goiás, e suspeitos fogem pela mata; vídeo

- Marido de babá é preso suspeito de abusar sexualmente de criança de 7 anos, em Goiânia

- Motorista de aplicativo é indiciado por atropelar mulher que era agredida pelo ex-companheiro