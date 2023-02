Dois homens foram presos suspeitos de furtar um veículo na última quarta-feira (8), em Mineiros, no sudeste goiano. Junielson Lopes Silva, de 35 anos, e Jefferson Carrijo Silva, de 26 anos, que estavam embriagados, segundo a Polícia Militar (PM), foram flagrados por câmeras de segurança no momento em que furtaram o veículo (vídeo acima).

A prisão ocorreu na quinta-feira (9) após a corporação conseguir identificar Jefferson. Nas imagens, é possível ver que a dupla se aproxima do carro e fica o observando por alguns instantes. Momentos depois, eles abrem o veículo e começam a empurrá-lo rua abaixo.

O carro, no entanto, percorre uma pequena distância antes de colidir com um poste. O veículo parou apenas depois de bater contra o muro de uma casa, onde foi abandonado, de acordo com a PM. O g1 tentou contato com a defesa dos suspeitos, mas não conseguiu localizá-la até a última atualização desta matéria.

Ainda de acordo com a corporação, Jefferson, ao ser preso no Setor Manoel Abraão, entregou o amigo porque não queria “assumir o delito sozinho”. A polícia então, na companhia do suspeito, foi até a residência de Junielson, no Setor São João.

O homem tentou negar a participação no furto, afirmando que Jefferson chegou ao local onde estava bebendo já com o carro em mãos, conforme a corporação. Porém, como nas imagens mostram a participação do suspeito no crime, ele também acabou preso.