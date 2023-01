Amigos e familiares de Djalma Rezende escrevem mensagens saudosas no caixão do advogado. Velório acontece na manhã desta terça-feira (3), no Centro de Esporte e Lazer da Ordem dos Advogados do Brasil (CEL da OAB). A homenagem foi uma das formas que a família encontrou para eternizar o carinho daqueles que o amavam.

Um dos amigos de Djalma, Fábio Cristiano Mota conta que o advogado sempre fez doações para hospitais que tratavam o câncer, como o Araújo Jorge, em Goiânia, e o Hospital do Câncer de Barretos, em São Paulo. "Ele sempre estendia a mão para quem o procurava. Ele ajudou a construir o hospital de Barretos. Mesmo antes de ser diagnosticado com câncer, ele já fazia doações para esse tipo de instituição", diz.

"É uma perda para a Justiça", afirma o deputado federal João Campos. O político disse ao POPULAR que a Djalma foi um grande homem e um advogado exemplar. "A lei se faz com bons advogados e, com certeza, Rezende deixou um legado para a Justiça de todo o Brasil".

Diretora executiva do escritório de Rezende, a advogada Kles Mellemberg ressalta que a advocacia era a "vida e alma" de Djalma. "O Dr. Rezende dedicou toda a sua vida à advocacia. Ele era um mentor, um amigo e um conselheiro. Servir com ele durante esses anos me ensinou muito. Se ele falava que ia resolver algo, ele resolvia. Ele fazia as coisas darem certo", diz. Os dois trabalharam juntos por sete anos.

Djalma morreu no domingo (1º), aos 69 anos e estava internado desde o dia 17 de dezembro de 2022 no Hospital Albert Einsten, em Goiânia. Ele lutava contra um câncer colorretal desde 2017. A causa da morte foi uma insuficiência hepática causada pela metástase do câncer no fígado.

