Nas redes sociais, amigos e famosos escreveram mensagens de consolo para ex-BBB Amanda Gontijo e lamentaram a morte do pai dela, Antônio Soares, de 65 anos, que morreu em um acidente na madrugada deste sábado (13).

A atriz e modelo Erika Schneider, comentou na publicação feita por Amanda. "Amiga, meus sentimentos. Que Deus conforte seu coração nesse momento tão difícil! Amo você, conte comigo pra tudo!", escreveu.

O ex-BBB14 Marcelo Zagonel também lamentou dizendo "Com certeza ele está bem com Deus! Muita força para vocês Amandinha!".

Também ex-BBB14, Letícia Santiago, demonstrou espanto com a notícia. "Amiga, não consigo acreditar. Meu coração está doendo aqui", desabafou.

A influenciadora digital, Mariana Castilho, manifestou seu carinho por Amanda. "Sinto muito amiga, que Deus conforte seu coração, no que precisar nesse momento sabe que estou aqui. Te amo muito. Fica bem", desejou.

BBB14

Amanda Gontijo participou da edição de 2014 do Big Brother Brasil. Em meio a boatos sobre uma possível gravidez e polêmicas sobre ensaios sensuais, a estudante foi eliminada do programa com 65% dos votos. Na época, ela esclareceu as histórias e afirmou que sua eliminação foi motivada pelas “longas-sonecas”.

