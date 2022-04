Cidades Amigos tentaram levar “Hipster da PF” para clínica horas antes de ser morto Polícia Civil ouviu parentes e conhecidos do agente da Polícia Federal que em aparente surto psicótico tentou invadir casa em Buritinópolis no começo de março. Inquérito enviado à Justiça nesta terça afirma que autor de disparo agiu em legítima defesa

Amigos e familiares do agente da Polícia Federal Lucas Soares Dantas Valença, o “Hipster da PF”, tentaram leva-lo para uma clínica psiquiátrica horas antes de ele tentar invadir uma residência em Buritinópolis, no nordeste goiano, e ser morto aos 36 anos com um tiro no peito pelo dono do imóvel, na noite do dia 2 de março. Os depoimentos que confirmam esta versão constam n...