Cidades Amma autoriza corte de mais 4 árvores na Praça do Sol Retirada acontece após a queda de uma paineira no dia 29 de janeiro que deixou 5 pessoas feridas no local. Agência Municipal do Meio Ambiente diz que há risco de tombamento

Na semana passada a extirpação de uma paineira (barriguda) na Praça do Sol, um dos logradouros mais emblemáticos do Setor Oeste, em Goiânia, voltou a chamar a atenção para a situação da arborização do local. No final de janeiro um exemplar da mesma espécie caiu no espaço, durante a realização da Feira do Sol, deixando cinco pessoas feridas. Depois de vistoria, a Agência Municipal do Meio Ambient...