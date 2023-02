A Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) realizou nesta terça-feira (28), uma ação para evitar que os trotes estudantis aconteçam nos parques Vaca Brava e Flamboyant. Esse trabalho foi uma recomendação do Ministério Público Estadual (MPGO) e visa a preservação de áreas de conservação. As pessoas que descumprirem as orientações pode ser multadas, de acordo com o Decreto Federal 6.514 de 22 de julho de 2008 sobre infrações ao meio ambiente e valores podem variar de R$ 1 mil a R$ 100 mil.

O trabalho foi realizado nesta terça-feira (28) por causa da divulgação dos aprovados no Sistema de Seleção Unificado (Sisu), outra ação do tipo foi feita no dia 9 de fevereiro, quando as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foram divulgadas. E, de acordo com a Amma outra está prevista para acontecer nos dias 07 e 14 de março, após os resultados do ProUni e Fies.

Para cumprir a recomendação do MP, os fiscais da Amma e agentes da Guarda Civil Metropolitana (GCM) estão monitorando os locais e orientando os universitários sobre o uso dos parques da cidade.

“Trotes não podem acontecer dentro dos parques, por serem unidades de conservação com fauna e flora, e nem mesmo nas ruas no entorno. É preciso ter consciência para preservar. A realidade de anos anteriores é de muito lixo no local, espaços depredados, plantas vandalizadas e mortas, após as passagens das comemorações e trotes”, explicou o presidente da Amma, Luan Alves.

A Amma explicou que o trabalho é de orientação e até o momento todos os estudantes que passaram pelos locais respeitaram as recomendações e nenhuma autuação precisou ser aplicada.

