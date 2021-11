A cantora Maraisa, que faz dupla com a irmã Maiara, postou nesta segunda-feira (8) uma foto das últimas mensagens enviadas para Marília Mendonça, antes do acidente fatal ocorrido na última sexta-feira (5), em Caratinga, no interior de Minas Gerais. "Obrigada Deus pela oportunidade de poder me despedir", escreveu a cantora na postagem.

Na conversa, em um grupo de aplicativo de mensagens, Maraisa se declara para a Marília e diz “Amiga, te Amo! Amo muito você”, completando posteriormente com “não esquece disso”. As duas ainda trocam mensagens de áudio de curta duração.

Durante o velório de Marília, realizado no sábado (6) no Goiânia Arena, tanto Maiara como Maraisa estiveram o tempo todo ao lado do caixão, e deram suporte para os familiares da sertaneja. Elas também acompanharam o cortejo até o cemitério.

O acidente que ocorreu na sexta-feira também vitimou o tio e assessor da cantora, Abiciele Silveira Dias Filho, o produtor Henrique Ribeiro, o piloto Geraldo Medeiros Júnior e o copiloto Tarciso Pessoa.