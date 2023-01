A cidade de Anápolis iniciou nesta segunda-feira (2) a vacinação de todas as crianças com idade entre seis meses e quatro anos 11 meses e 29 dias, conforme determinação do Ministério da Saúde. Os pais ou responsáveis devem fazer o cadastro da criança no site vacina.anapolis.go.gov.br/cadastrar com documentos em mãos.

Às segundas, quartas e sextas há ponto fixo de vacinação na Unidade de Saúde Ilion Fleury (antiga Osego), no Bairro Jundiaí, até as 21h. Nos demais dias da semana, funciona em sistema de rodízio nas unidades de saúde em cronograma realizado semanalmente (veja abaixo).

A imunização com a Pfizer Baby é realizada em três doses com datas agendadas logo após a primeira vacinação. “O intervalo da primeira para a segunda é de quatro semanas, e da segunda para a terceira, de oito semanas”, explica a diretora Mirlene Garcia, responsável pela vacinação no município.

Confira os locais de aplicação nesta semana:

Segunda, quarta e sexta:

Unidade de Saúde Dr. Ilion Fleury (Bairro Jundiaí) – 7h às 21h

Terça-feira (3):

Filostro Machado – 7h às 21h

Vila União – 7h às 21h

Bandeiras – 7h às 16h

Quinta-feira (5):

Anexo Itamaraty – 7h às 21h

Recanto do Sol – 7h às 21h

Bairro de Lourdes – 7h às 21h

