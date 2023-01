Anápolis é uma das sete cidades do Brasil a testar um novo tipo de notificação para alertas graves de desastres naturais. As mensagens encaminhadas pelos órgãos de Defesa Civil às pessoas cadastradas aparecerão nos celulares como uma pop-up, que é quando ela fica sobreposta e destacada de outros assuntos na tela, o que exige a ação do usuário para ser fechada. O projeto-piloto está disponível a partir desta segunda-feira (16).

Atualmente, os alertas são enviados via SMS pelas prestadoras de telefonia móvel e vão diretamente para a caixa de entrada de mensagens do celular, o que diminui a visualização dos alertas. O objetivo é aumentar as ações de prevenção da população em situações de emergências, como alagamentos, enxurradas, deslizamentos de terra, vendavais e chuvas de granizo, entre outros.

O projeto é testado em sete cidades brasileiras: Anápolis, em Goiás; Petrolina, em Pernambuco; Parauapebas, no Pará; Juiz de Fora, em Minas Gerais; Paranaguá, no Paraná; e Angra dos Reis e Petrópolis, no Rio de Janeiro.

A Solução de Notificação de alertas via SMS está em operação desde 2017 e tem mais de 9 milhões de pessoas cadastradas.

Como se cadastrar

O cidadão interessado em receber as mensagens precisa informar o CEP das regiões de interesse ao número 40199 via mensagem.

Melhorias previstas para este ano

Para dezembro de 2023, estão previstas algumas melhorias no serviço de alerta de desastres naturiais, como não depender de cadastro prévio dos consumidores; alcance instantâneo dos celulares das pessoas que estiverem, naquele momento, encampados nas antenas de telefonia da região em risco (geolocalização); alarme com aviso sonoro mesmo quando o celular estiver em modo silencioso e mensagens em formato poup-up.

Lei

A obrigação das prestadoras telefônicas de transmitir gratuitamente mensagens de alertas de desastres à população foi estabelecida pelo art. 15-B da Lei nº 12.340/2010.

O conteúdo das mensagens é de responsabilidade dos órgãos de Defesa Civil, a partir dos estudos meteorológicos, geológicos e sismológicos.