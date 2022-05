Cidades Anápolis terá a primeira unidade básica pediátrica do Brasil O projeto visa desafogar a UPA Pediátrica e até as unidades particulares que atendem crianças nesse momento de crescimento da dengue

Anápolis, na região Central do estado, anunciou que a primeira unidade básica de saúde pediátrica do país será criada no município. O principal objetivo é conseguir desafogar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Pediátrica e até mesmo as unidades particulares que atendem crianças nesse momento de crescimento da dengue e de sintomas gripais. Como parte da est...