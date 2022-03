Cidades Advogada de Anápolis recebe mais de R$ 100 mil por engano de seguradora Jéssica Martins Cortes tinha que receber R$ 14 mil da empresa devido um processo. Ela entrou em contato com a seguradora e devolveu pouco mais de R$ 87 mil

Imagine receber por meio de um PIX mais de R$ 100 mil por engano? Isso aconteceu com a advogada Jéssica Martins Cortes, de 28 anos, em Anápolis, na região Central de Goiás. Jéssica conta que tinha um processo contra uma seguradora e, para encerrar a ação, foi feito um acordo para que ela recebesse R$ 14 mil. No entanto, na tarde do dia 4 deste mês, a advogada recebe...