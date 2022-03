Cidades Aeronaves aguardam há quatro dias orientações para buscar brasileiros na Ucrânia Até o início da manhã desta quarta-feira (2) não havia orientação do Itamaraty para que os aviões levantassem voo em direção à Ucrânia, país invadido pela Rússia no dia 24 de fevereiro

Após quatro dias, as duas aeronaves KC-390 Millennium, da Força Aérea Brasileira (FAB), seguem de prontidão na Base Aérea de Anápolis, na região Central de Goiás. Até o início da manhã desta quarta-feira (2) não havia orientação do Itamaraty para que os aviões levantassem voo em direção à Ucrânia, país invadido pela Rússia no dia 24 de fevereiro, onde brasileiros aguardam a...