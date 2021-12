Cidades Amigo de estudante flagrado com revólver em colégio de Anápolis estava com simulacro de arma As aulas no local continuarão normalmente e os dois alunos já estão liberados para retornar à unidade de ensino

Além do aluno de 13 anos, que foi denunciado por levar uma arma de fogo para o Colégio Estadual General Curado, em Anápolis, nesta segunda-feira (6), outro estudante da mesma unidade de ensino foi flagrado com um simulacro de arma, no mesmo dia. De acordo com o superintendente de segurança escolar , Coronel Mauro Vilela, os dois jovens são amigos. Ao POPU...