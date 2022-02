Cidades Após 64 dias internada, estudante que queimou o corpo em experimento da escola recebe alta “Hoje na minha casa pela primeira vez de novo, estou muito feliz”. Annelise Lopes participava de uma gravação para um trabalho, e se queimou após ela e os amigos colocarem fogo em álcool, no colégio

Após 64 dias internada, a estudante Annelise Lopes - que teve 60% do corpo queimado durante um experimento de química na escola, em Anápolis - recebeu alta. O acidente ocorreu no dia 30 de novembro do ano passado, no Colégio Estadual Professor Heli Alves Ferreira. A adolescente participava de uma gravação para um trabalho, e se queimou após ela e os amigos colocarem fogo e...