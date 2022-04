Cidades Bebê de 10 meses morre em UPA de Anápolis enquanto aguardava vaga em UTI Kauan Guilherme foi internado após ser diagnosticado com pneumonia. O leito foi liberado cinco dias depois, no entanto, o quadro de saúde do menino se agravou antes que ele fosse transferido

Atualizada às 10h04* Um bebê de 10 meses morreu em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia, enquanto aguardava por uma vaga de UTI. Kauan Guilherme ficou internado por cinco dias após ter febre, no dia 16 deste mês, e ser diagnosticado com pneumonia. A família informou que um leito de UTI pediátrica foi liberado no...