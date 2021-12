Cidades Cachorro da raça pinscher morre após ser atacado por cão de grande porte em Anápolis; vídeos O incidente aconteceu quando o animal estava acompanhado de uma criança de 5 anos e do pai dela

Um cachorro da raça pinscher morreu após ser atacado por outro cão, de grande porte, enquanto passeava em uma rua de Anápolis, na região central de Goiás. O incidente aconteceu quando o animal estava acompanhado de uma criança de 5 anos e do pai dela. O ataque foi registrado por uma câmera de segurança. No vídeo, com data do último sábado (11), o homem e a crianç...