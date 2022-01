Cidades Cachorro ilhado em córrego de Anápolis se irrita e tenta atacar bombeiro durante resgate; veja Resgate ocorreu na tarde desta segunda-feira (10) em um corrégo no Setor Andracel

Um cachorro foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros na tarde desta segunda-feira (10) no Setor Andracel, em Anápolis, após ficar ilhado em um córrego. De acordo com a corporação, as fortes chuvas que atingem a região elevaram o nível do riacho. O resgate foi registrado em vídeo. Como pode ser visto na gravação, um bombeiro entra no córrego e vai em direção ao ani...