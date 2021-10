Cidades Cadela abandonada em lata de lixo em Anápolis é adotada O animal, que agora se chama Pudim, foi adotado por um casal do município que se sensibilizou pelo caso

A cadela que foi abandonada em uma lixeira, no Bairro São Lorenço, em Anápolis, no último dia 19 deste mês, finalmente conseguiu um novo lar. O animal, que agora se chama Pudim, foi adotado por um casal do município que se sensibilizou pelo caso. Em entrevista para a TV Anhanguera, o novo tutor do pet, o advogado Victor Emanuel Ribeiro, revelou que a cadelinha já é a...